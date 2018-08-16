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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

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