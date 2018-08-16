Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi.
Alışveriş merkezinde rezalet!
Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay
Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
MHP'den ittifak kararı!
Modern insanın en son ayak başparmağı evrildi
15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum