DHA: Meteoroloji'den İstanbul'un Anadolu yakası için sağanak yağış uyarısı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağışlar görüleceğini duyurdu. Duyuruda vatandaşlar ani sel, su baskını ile yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı.
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