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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 08:14 | Son Güncelleme

TSK: Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına dün düzenlenen hava harekâtında 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına dün düzenlenen hava harekâtında 4 terörist etkisiz hale getirildi

PARTNERO soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?O soru yanıt buldu! 9 bin yıl önce insan nasıl görünüyordu?
Adana'da dehşete düşüren olay! Önce eşine saldırdı, sonra evi ateşe verdiAdana'da dehşete düşüren olay! Önce eşine saldırdı, sonra evi ateşe verdi
Günlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 18 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları
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