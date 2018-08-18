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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: Bedelli Askerlik Hizmeti kapsamında, 17 Ağustos 2018 itibarı ile 357 bin 350 kişi müracaatta bulunmuş; bunlardan 61 bin 843 kişi paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamlamıştır.

Milli Savunma Bakanlığı: Bedelli Askerlik Hizmeti kapsamında, 17 Ağustos 2018 itibarı ile 357 bin 350 kişi müracaatta bulunmuş; bunlardan 61 bin 843 kişi paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamlamıştır.

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