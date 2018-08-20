HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 19:50 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği: Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz.

ABD Büyükelçiliği: Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve koruimayı memnuniyetle karşılıyoruz.

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
ABD Büyükelçiliğinden son dakika açıklamasıABD Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması
Çıra için zarar verilen ağaçlar tedavi ediliyorÇıra için zarar verilen ağaçlar tedavi ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

ABD Büyükelçiliğinden Türkiye'ye teşekkür mesajı!

Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Meteoroloji'den son dakika kritik açıklama!

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Ankara'daki saldırıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'daki saldırıyla ilgili yeni gelişme!

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.