DHA DIŞ HABERLER: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da deprem meydana geldi. Venezuela'nın kuzeyinde denizde meydana gelen depremin büyüklüğünü Amerikan Jeoloji Merkezi (USGS) 7.3 olarak duyurdu. Ülkenin bir çok noktasından yoğun şekilde hissedilen depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



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