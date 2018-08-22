DHA DIŞ HABERLER: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da deprem meydana geldi. Venezuela'nın kuzeyinde denizde meydana gelen depremin büyüklüğünü Amerikan Jeoloji Merkezi (USGS) 7.3 olarak duyurdu. Ülkenin bir çok noktasından yoğun şekilde hissedilen depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!
TSK'dan son dakika açıklaması!
Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!
Tunceli'de patlama!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum