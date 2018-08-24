İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 69 ölümlü kaza meydana geldiğini ve bu kazalarda 89 kişinini yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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