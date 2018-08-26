DHA:BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 2 asker ise hafif yaralandı. Çatışmada, 1'i İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesi gri kategoride bulunan, 2 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.



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