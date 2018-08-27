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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

 

DHA: İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 5'i sözde üst düzey 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA (DHA)

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