DHA: İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 5'i sözde üst düzey 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA (DHA)
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