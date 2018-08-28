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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

DHA: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Samanlı Köyü’nde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

DHA: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Samanlı Köyü’nde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Aynı araçta 7 askerin yaralı olduğu öğrenildi.

HAKKARİ (DHA)

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