Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 assubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2 si aktif görevde. Gözaltı işlemleri Ankara ve 11 ilde devam etmekte.



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