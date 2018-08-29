DHA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılı Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde çok güçlü bir yıl inşallah olacak. Finansal mimarimizi yeniden inşa ediyoruz. Türkiye bölgesel ve küresel finansal meydan okumalara karşı çok güçlü mimari inşa etmek zorunda" dedi.

ANKARA (DHA)

