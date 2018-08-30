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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:23 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla  alıkoyamayacaktır” dedi.

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır” dedi.

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