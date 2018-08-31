DHA:Batman' da çatışma; 2 şehit
Batman' ın Kozluk ilçesi kırsalında sabaha karşı çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi..
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