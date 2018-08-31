HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

DHA:Batman' da çatışma; 2 şehit Batman' ın Kozluk ilçesi kırsalında sabaha karşı çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi..

DHA:Batman' da çatışma; 2 şehit

Batman' ın Kozluk ilçesi kırsalında sabaha karşı çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi..

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!
Cankurtaran ekiplerinden 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamasıCankurtaran ekiplerinden 30 Ağustos Zafer bayramı kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.