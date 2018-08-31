DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin S-400’lere ihtiyacı var. Anlaşması bitmiştir en kısa zamanda inşallah alacağız. Türkiye’nin F-35’lere de ihtiyacı var. 120 F-35 anlaşmamızda bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibarat değil. Orası vermezse başka yerden temin eder veya üretiriz" dedi.

