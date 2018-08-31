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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi Evliyatepe mevkiinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi Evliyatepe mevkiinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

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