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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 04:28 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile birlikte 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

DHA: Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile birlikte 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. 471 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değişikliğe gidildiği bildirildi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildiResmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi
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