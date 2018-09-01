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YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 21:36 | Son Güncelleme

DHA: İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesinde yapılan 'yakın hava destekli operasyon' sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

DHA: İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesinde yapılan 'yakın hava destekli operasyon' sonucu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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