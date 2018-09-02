DHA:Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarparak devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi.
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