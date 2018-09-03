DHA:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 binbaşı ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli yürütülen operasyonun 8 ilde devam ettiği bildirildi.
İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı
Fransa'dan İdlib açıklaması
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum