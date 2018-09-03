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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:06 | Son Güncelleme

DHA:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı'nda  yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 binbaşı ile  12 astsubay  hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA:Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 binbaşı ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli yürütülen operasyonun 8 ilde devam ettiği bildirildi.

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