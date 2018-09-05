DHA: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada: "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağında hemfikir oldular. ABD DİB Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" dedi.

