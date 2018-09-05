DHA: Mahkeme, Ankara'da tren garı katliamında Bakanlık ve Valiliği tazminat ödemeye mahkum etti
Ankara Tren Garı yakınlarında 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve 95 kişinin öldüğü ve 246 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği hakkında açılan bir davada karar çıktı. Ankara 12'inci İdare Mahkemesi, sosyal risk ilkesi uyarınca terör eylemini engellemedikleri gerekçesiyle Bakanlık ve Valiliğin 400 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlıştırdı.
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