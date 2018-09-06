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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: "Belki Akıncı davası ya da bir iki dava biraz sarkar ama bütün darbe yargılamalarının bu yıl sonunda sonuçlanacağını umuyoruz.

Adalet Bakanı Gül: "Belki Akıncı davası ya da bir iki dava biraz sarkar ama bütün darbe yargılamalarının bu yıl sonunda sonuçlanacağını umuyoruz. Bu Türk yargısının bir başarısıdır"

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