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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

DHA: İçişleri Bakanlığı,  terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde Dersim  saha sorumlusu 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA: İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde Dersim saha sorumlusu 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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