DHA: MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli: "Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır. İdlib; fokur fokur kaynayan kazana, fitili ateşlenmek üzere olan dinamite dönüşmüştür" dedi.
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