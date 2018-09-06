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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

DHA: MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli: "Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır.

DHA: MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli: "Hiç kimse kriz çığırtkanlığı, kaos şakşakçılığı yapmamalıdır. İdlib; fokur fokur kaynayan kazana, fitili ateşlenmek üzere olan dinamite dönüşmüştür" dedi.

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