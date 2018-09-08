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GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 00:56 | Son Güncelleme

DHA:  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımlandı.

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiriye göre, bir sonraki zirvenin Rusya'da yapılması kararlaştırıldı.

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