DHA: Ankara-Aksaray Karayolu üzerinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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