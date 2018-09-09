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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 245 bin 300 Suriyeli kardeşimiz 2 yılda geri döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 245 bin 300 Suriyeli kardeşimiz 2 yılda geri döndü

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