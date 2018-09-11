DHA: Antalya'n\u0131n D\u00f6\u015femealt\u0131 il\u00e7esinde saat 02.02'de Richter \u00f6l\u00e7e\u011fine g\u00f6re 4.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'n\u0131n tamam\u0131nda ve Burdur ile Isparta'n\u0131n baz\u0131 il\u00e7elerinde de hissedildi.PARTNER\u00c7ocu\u011fum her \u015feyi a\u011flayarak istiyor, ne yapabilirim?Son dakika! Antalya'da 4.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremFET\u00d6 Adnan Oktar'\u0131n gizli tan\u0131klar\u0131n\u0131 s\u0131zd\u0131rm\u0131\u015f
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