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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 02:32 | Son Güncelleme

DHA: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 02.02'de Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 02.02'de Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

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