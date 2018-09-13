İçerisinde 23 mülteci, 17'si polis olan bir yolcu otobüsü Aksaray'da yoldan çıkarak devrildi. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
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