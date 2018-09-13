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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 01:00 | Son Güncelleme

İçerisinde 23 mülteci, 17'si polis olan bir yolcu otobüsü Aksaray'da yoldan çıkarak devrildi.

İçerisinde 23 mülteci, 17'si polis olan bir yolcu otobüsü Aksaray'da yoldan çıkarak devrildi. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

PARTNEREğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...Eğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...
Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı varSon dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavgaGece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga
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