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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

DHA: Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

DHA: Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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