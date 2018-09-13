DHA: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül'de tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



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