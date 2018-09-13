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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

DHA: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül'de tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 

DHA: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül'de tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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