DHA: TSK: Irak kuzeyi Zap bölgesinde 13 Eylül'de tarihinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ait sığınak/barınak ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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