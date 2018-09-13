HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

flash DHA: Meteoroloji: İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır.

flash

DHA: Meteoroloji: İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır.

PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldüTSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı

İstanbul trafiği kilit! Yağmur nedeniyle harita kırmızıya boyandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.