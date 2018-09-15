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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden yapılacak 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalesi 27 Eylül'de yapılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden yapılacak 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalesi 27 Eylül'de yapılacak. Yeni ihalede tahmin edilen bedel 702 milyon TL'ye çıkarıldı.

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