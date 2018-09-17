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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 08:50 | Son Güncelleme

DHA:Şırnak ' ta Gabar Dağı Alkemer mevkiinde İHA ile tespit edilen 2 BTÖ mensubu, düzenlenen yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

DHA:Şırnak ' ta Gabar Dağı Alkemer mevkiinde İHA ile tespit edilen 2 BTÖ mensubu, düzenlenen yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.

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