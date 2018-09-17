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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:42 | Son Güncelleme

DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı bünyesinde  FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  1 yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 astsubay  olmak üzere 10 asker şüpheli ile 12 mahrem imam olmak üzere toplam  22  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı bünyesinde FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 astsubay olmak üzere 10 asker şüpheli ile 12 mahrem imam olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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