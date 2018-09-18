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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 00:00 | Son Güncelleme

DHA: Tunceli Ovacık kırsalında gece saatlerinde düzenlenen hava destekli terör operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA: Tunceli Ovacık kırsalında gece saatlerinde düzenlenen hava destekli terör operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Pülümür kırsalında gündüz de 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildiTunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
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