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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 08:00 | Son Güncelleme

DHA: Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

DHA: Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

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