Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İdlib çatışmasızlık bölgesini muhafaza edeceğiz. Ateşkesi durduruyoruz. Bu Suriye'nin siyasi çözüm için çok önemlidir. Burası da gitseydi muhalefet diye bir şey de kalmazdı."



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