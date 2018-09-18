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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani ile telefonda görüştü.   

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani ile telefonda görüştü.

PARTNERÜnlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!Ünlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan okul ziyaretinde söylenen şarkıya eşlik ettiCumhurbaşkanı Erdoğan okul ziyaretinde söylenen şarkıya eşlik etti
MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!
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