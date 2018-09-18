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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile 'İdlib mutabakatı' hakkında görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile 'İdlib mutabakatı' hakkında görüştü.

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