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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 21:31 | Son Güncelleme

DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Başbakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Başbakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

PARTNERO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladıO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladı
Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!
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