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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:07 | Son Güncelleme

DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass görüştü.

DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass görüştü.

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