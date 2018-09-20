TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 26'ncı döneminde HDP Şanlıurfa Milletvekili iken 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan (50), Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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