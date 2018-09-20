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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 26'ncı döneminde HDP Şanlıurfa Milletvekili iken 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan (50), Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 26'ncı döneminde HDP Şanlıurfa Milletvekili iken 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan (50), Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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