DHA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tahliye kararıyla ilgili olarak ilk açıklamasını yaptı: "Bu akşam kendisi ile buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararı, kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapamayı doğru bulmuyorum."

