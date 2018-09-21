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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

TSK: Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, üçü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi. 

TSK: Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında son bir haftada, üçü sözde lider kadroda olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi.

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KKTC'de, Milli Eğitim Bakanı'ndan okul müdürlerine 'tuz ruhlu' liste için uyarıKKTC'de, Milli Eğitim Bakanı'ndan okul müdürlerine 'tuz ruhlu' liste için uyarı
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